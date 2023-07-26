على مكتب المسؤول

بلدية العين

شكا مرتادون لـ«صناعية العين» انتشار كروت (بطاقات) المساج التي تحمل صوراً مخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، على الطرقات الفرعية وعند المحال التجارية وعلى نوافذ المركبات خلال ساعات النهار والليل، وأصبح هذا المشهد مألوفاً في الآونة الأخيرة، لذا نناشد المسؤولين في بلدية العين اتخاذ إجراءات تكفل القضاء على هذه الظاهرة التي تنافي العادات والتقاليد وتخدش الحياء العام. (أبوحسن)

طرق الشارقة

يعاني الطريق الممتد من منطقة المدام باتجاه الشويب، تعطّل مصابيح بعض أعمدة الإنارة، ويعاني مرتادو هذا الطريق الظلمة في بعض أجزائه، ويُشكل صعوبة للسائقين خصوصاً كبار السن ممن لديهم ضعف في الرؤية الليلية، لذا أناشد هيئة الطرق في الشارقة النظر في هذا الأمر. (أبوخليفة)

بلدية رأس الخيمة

يعتبر شارع (كدرة - شوكة) من الطرق الحيوية في إمارة رأس الخيمة، ويشهد كثافة مرورية خصوصاً في ساعات الذروة، لكن مرتادي الطريق يعانون عدم وجود إنارة كافية عليه، ما يجعل القيادة ليلاً تُشكل خطورة وإرباكاً للسائقين، خصوصاً مع وجود مطبات اصطناعية، لا يوجد عليها طلاء أو ألوان تحذيرية، لذا أناشد المسؤولين في بلدية رأس الخيمة النظر في هذا الأمر والعمل على إنارة الطريق تحقيقاً للسلامة المرورية. (أبوفيصل)