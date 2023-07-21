على مكتب المسؤول

«طرق دبي»

تفتقر بعض الشوارع الداخلية في منطقتي ند الحمر ومردف بدبي، إلى أعمدة إنارة، على الرغم من أن شوارعها حيوية، وتشهد حركة مرورية مستمرة.

ويعتمد السائقون على إنارة المركبات والمنازل القريبة فقط، في حين يشعرون بالخوف من وقوع حوادث مرورية أو حوادث دهس.

نتمنى على المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات الإسراع في إنارتها. (أبومحمد)

شرطة الشارقة

يقود بعض السائقين مركباتهم بسرعات جنونية على الطريق الممتد من منطقة الذيد نحو مدينة الشارقة.

ويتكرر ذلك في أيام نهاية الأسبوع، وخصوصاً لفئة الشباب. وفي بعض الأحيان يحدث تسابق على الطريق، ما يسبب ارتباكاً كبيراً للسائقين خشية وقوع حوادث مرورية، خصوصاً مع وجود بعض التحويلات على الطريق.

نناشد المسؤولين في شرطة الشارقة النظر في هذا الأمر، ووضع حد لطيش وتهور السائقين الشباب. (أبوبدر)

بلدية دبي

نمارس رياضة المشي على المسار المخصص لها على طول شاطئ جميرا في دبي، وأثناء ذلك تثير انزعاجنا الشديد، القيادة المتهورة لأصحاب الدراجات الكهربائية (السكوترات)، فهم يقودونها بسرعات عالية، فضلاً عن التجاوزات الخطرة التي تربك المارة، مع أن البلدية خصصت مساراً للدراجات الهوائية، لكن هناك فئة تسير في المسارات المخصصة للمشاة.

نطالب بلدية دبي بالنظر في هذه المشكلة. (أبوعبدالعزيز)