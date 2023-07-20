على مكتب المسؤول

بلدية الفجيرة

تعد سوق الجمعة في منطقة مسافي من الأسواق التي يرتادها العديد من السياح، سواء من داخل الدولة أو خارجها، لما تتميز به من تنوع في المنتجات والسلع الغذائية وغيرها.

ولكن أعمدة الإنارة على الطريق أثناء الخروج منها باتجاه الشارقة أو الفجيرة، ضعيفة.

نقترح على بلدية الفجيرة استبدالها بأخرى من نوع LED المستخدمة في أغلب الطرق في الدولة، إذ تغطي مساحة كبيرة. (أبوخميس)

بلدية المدام

نعاني نحن زوار شعبية رفادة في منطقة المدام بالشارقة عدم وجود لافتة إرشادية باسم الشعبية للدخول إليها، لأن فتحة الدخول من الطريق تبعد مسافة 700 متر عن الطريق المؤدي إليها، وفي حال نسيانها يتوجب قطع مسافة لا تقل عن تسعة كيلومترات. لذا نناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر. (أم حمد)

شرطة أبوظبي

يلاحظ كثير من سائقي المركبات بمدينة خليفة «أ» في أبوظبي انتشار ظاهرة ركوب الأطفال الدراجات الكهربائية (سكوتر) على طرقات المدينة وقيادتهم بسرعات عالية، وأحياناً عكس اتجاه السير.

وهذا يشكل خطراً على حياتهم وإرباكاً للآخرين، خشية وقوع حوادث دهس، علماً بأن بعض هذه الدراجات تسير بسرعات تصل إلى سرعة 90 كيلومتراً، وهذا يشكل خطراً فادحاً في حال وقوع حوادث اصطدام بينهم وبين المركبات الأخرى.

أناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي وضع حل لهذه التصرفات الخطرة من قبل هذه الفئة. (أبوسالم)