على مكتب المسؤول

بلدية الفجيرة

شكا مرتادون لطريق «المنامة - مسافي» وتحديداً تقاطع منطقة ثوبان في الفجيرة، وجود حفر كثيرة وتشققات في الطريق بسبب مرور الشاحنات عليه يومياً، ما يؤدي إلى تعثر السائقين ويسبّب مشكلات وأعطالاً فنية للمركبات، لافتين إلى أنهم أبلغوا عن المشكلة من قبل.

وناشدوا المسؤولين في بلدية الفجيرة النظر في هذا الأمر، حرصاً على السلامة العامة. (أبوسلطان)

بلدية كلباء

لوحظ في الفترة الأخيرة قيام عدد من مرتادي كورنيش كلباء بسلوكيات غير حضارية، متمثلة في رمي القمامة على امتداد المساحات الخضراء في الكورنيش بعد الانتهاء من قضاء وقتهم، على الرغم من أن المكان تنتشر فيه حاويات القمامة، ويؤدي ذلك إلى مضاعفة جهود عمال النظافة. والمفروض أن يكون الفرد شريكاً في الحفاظ على المظهر الحضاري للمكان وليس مدمّراً له بسلوكياته الخطأ، لذا نطالب بلدية كلباء بتخصيص مفتشين في الفترة المسائية خصوصاً في الأماكن التي بها تجمعات يتعمد أصحابها رمي القمامة خارج سلة المهملات. (أبوراشد)

المراكز التجارية في رأس الخيمة

طالب متسوقون مسؤولي المراكز التجارية في رأس الخيمة بتشديد الرقابة على بعض المتسوقين المستهترين ووضع قوانين صارمة وغرامات مالية، إذ لاحظوا أخيراً قيام بعض المتسوقين بالتدخين داخل المركز التجاري دون مراعاة لمشاعر الغير، خصوصاً عند مداخل دورات المياه، وهذا الأمر يزعج كثيرين بسبب انبعاث روائح التدخين، فضلاً عن أن هذه التصرفات تعد غير حضارية ويجب على أصحابها التدخين خارج المركز التجاري. (أبوأحمد)