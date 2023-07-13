على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

طالب متعاملون إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على بعض المحال التجارية في الدولة، ومخالفة من يبالغ في رفع أسعار السلع والمنتجات، وزيادة حملات التوعية بين أفراد المجتمع، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة وجود فروق كبيرة في أسعار المنتجات في مراكز تسوق مختلفة ومحال تجارية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة المستهلك.

(أبوحمدان)

«ابن بطوطة مول»

شكا سكان بمنطقة «ديسكفري جاردنز» في دبي انتشار عربات التسوق الخاصة بمركز «ابن بطوطة مول» في المنطقة بشكل كبير، ووسط الطرق وفوق الأرصفة والمساحات الخضراء، ما يشوه المنظر العام للمكان، وذلك بسبب قيام بعض السكان بأخذ عربات التسوق بعد الانتهاء من التسوق في مركز ابن بطوطة مول، القريب من مقر سكنهم، وتركها في غير الأماكن المخصصة لها، لذا يجب عدم إخراج هذه العربات خارج حيز مواقف السيارات التابعة للمركز.

(أبوخالد)

البلديات والشرطة

لاحظ متعاملون في مختلف أنحاء الدولة قيام عدد من الشباب، الذين يقودون الدراجات الكهربائية (السكوترات) على طرق عامة، ثم يتركون الدراجات بين المساكن، وحرمان الآخرين من استخدامها، كما أن هناك فئة من الشباب تقود هذه الدراجات بطريقة تزعج المارة على الأرصفة، خصوصاً من يمارسون رياضة المشي.

(أبوعلي)