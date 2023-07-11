إطلاق تطبيق يدعم المشروعات الوقفية لـ «أوقاف دبي»

وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مذكرة تعاون مع شركة «باي آند ون» للتجارة العامة، بهدف إطلاق خدمة تتيح لمتعاملي الشركة التبرع عبر تطبيقها الإلكتروني للمبيعات، دعماً للمشروعات الوقفية للمؤسسة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن مديرة مركز محمد بن راشد للوقف، زينب جمعة التميمي، وقعت المذكرة من جانب «أوقاف دبي»، فيما وقعها المستشار القانوني، عبيد المازمي، ممثلاً عن شركة «باي آند ون».

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون والتنسيق المشترك لنشر ثقافة الوقف المبتكر في المجتمع، وإتاحة خدمة التبرع للمشروعات الوقفية عبر التطبيق الإلكتروني للمبيعات الخاص بـ«باي آند ون» ليصرف ريعها على جوانب العمل الخيري التي تحددها الشركة.

ونالت شركة «باي آند ون» علامة دبي للوقف، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى في القطاع الخاص وتثميناً لدورها في دعم الوقف المبتكر.

وأعرب مالك شركة «باي آند ون»، الشيخ محمد بن عبدالله بن راشد النعيمي، عن شكره لـ«أوقاف دبي».

وقال: «انطلاقاً من أهمية التعاون في نشر ثقافة الوقف المبتكر، ارتأت (باي آند ون) استحداث تطبيق إلكتروني مبتكر يعمل على دعم الوقف الخيري ونشره وتسهيل إجراءاته، حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، والتي كانت مخرجاتها إطلاق خدمة تتيح لمتعاملي الشركة التبرع عبر التطبيق الإلكتروني للمبيعات والهادف إلى دعم المشروعات الخيرية والوقفية للمركز». من جانبه، أشاد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، بالتعاون مع الشركة ومساهمتها في توفير قناة جديدة لإتاحة التبرع أمام متعامليها والمشاركة في دعم المشروعات الوقفية الخيرية وتلبية احتياجات المجتمع.