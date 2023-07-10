على مكتب المسؤول

بلدية رأس الخيمة

يعتبر شارع كدرا بمنطقة شوكة التابعة لإمارة رأس الخيمة من الطرق الحيوية، ويشهد بعض الأحيان كثافة مرورية شديدة، لكن تنتشر حفر عشوائية على هذا الطريق ويظهر متكسراً ومتهالكاً، ما يسبب إزعاجاً للسائقين، خصوصاً أنه يعرض سياراتهم للأعطال، لذا أناشد المسؤولين في بلدية رأس الخيمة ضرورة النظر في هذا الأمر، والعمل على صيانة وتجديد الطريق تحقيقاً للسلامة المرورية.

(أبومحمد)

بلدية عجمان

لاحظ مرتادو شارع الشيخ عمار بن حميد في إمارة عجمان والشوارع المحاذية له انتشار باعة متجوّلين يبيعون الماء وبعض الحلويات، ومعظمهم يحملون جنسيات دول آسيوية.

هذه السلوكيات بدأت تنتشر أيضاً في مناطق أخرى، ما يستدعي أن يتكاتف الجميع للقضاء عليها، وعدم التعاطف مع مثل هذه الحالات التي تتخذ من هذه الحيل وسيلة للكسب.

بدورنا نناشد المسؤولين في بلدية عجمان النظر في هذا الأمر.

(أبوعلي)

وزارة الاقتصاد

شكا مواطنون ومقيمون وزوّار ارتفاع أسعار الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الفجيرة، مقارنة بالإمارات الأخرى، وعدم تقديم عروض إضافية لهم، ما يمنعهم من السياحة الداخلية، ويعزّز رغبتهم في قضاء الإجازات والعطل خارج الدولة.

وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في هذا الموضوع.

(أبوعمر)