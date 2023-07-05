إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز قدرات أصحاب الهمم

أعلنت جمعية النهضة النسائية في دبي، أنها ستنظم خلال الفترة من 10 إلى 30 من يوليو الجاري، مبادرة «تحدياتنا تصنع الفرق» المخصصة لأصحاب الهمم والهادفة إلى تعزيز قدراتهم والكشف عن مواهبهم.

وقالت المديرة العامة لجمعية النهضة النسائية الدكتورة فاطمة الفلاسي، إن تنظيم هذه المبادرة يأتي في إطار التوجيهات السديدة للقيادة بإيلاء أصحاب الهمم جل الاهتمام والرعاية، وتفعيلاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي يتمثل فحواها ومضمونها الرصين في عبارة «أصحاب الهمم فوق القمم».

وأضافت أن المبادرة تسعى إلى صقل خبرات وقدرات وإبداعات أصحاب الهمم، وتدعيم المهارات اليدوية والذهنية لديهم خصوصاً أصحاب الإعاقات الذهنية بعمر ما فوق 18 عاماً، إضافة إلى تمكينهم من استثمار الوقت والذات في ممارسات بناءة، باعتبارهم طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليها.

ودعت الفلاسي المؤسسات المعنية بأصحاب الهمم (فئة الإعاقات الذهنية) لسن ما فوق 18 عاماً، إلى المشاركة في المبادرة، والاستفادة من ورش العمل والمعلومات المثمرة والمفيدة، التي تعين أصحاب الهمم على تخطي الحاجز النفسي مع المجتمع المحلي.

من جانبها قالت مديرة فرع الجمعية في الخوانيج، ورئيسة اللجنة المنظمة للمبادرة، فاطمة العبدالله، إن الجمعية تنظم مبادرة «تحدياتنا تصنع الفرق» لتأهيل ذوي الهمم من الإعاقة الذهنية لسن ما فوق 18 عاماً، مشيرة إلى أنها تتضمن عدداً من ورش العمل المجانية.