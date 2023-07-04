على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

يعاني مرتادو منطقة «شغرافة 2» في إمارة الشارقة وجود حيوانات سائبة (حمير)، وعبورها الطرق المؤدية إلى المنطقة، ما يشكل خطراً على السائقين، خصوصاً أن تلك الطرق رئيسة وفي مداخل ومخارج المنطقة، ويصعب على السائقين رؤية تلك الحمير أثناء عبورها السريع أمامهم.

وعلى الرغم من وجود سياج معدني في وسط الطريق، فإن الحيوانات تدخل عبر فتحات قريبة من أعمدة الإنارة، الأمر الذي يهدد بوقوع حوادث مرورية، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الشارقة النظر في هذا الأمر.

(أبومايد)

بلدية عجمان

يعاني سكان ومقيمو منطقة البستان في إمارة عجمان، وجود تجمعات ترابية على الطرق الداخلية للمنطقة، بعد أعمال الصيانة التي أجريت لها خلال الفترة الأخيرة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة عند هبوب الرياح، وتجمعها على البنايات السكنية والسيارات المتوقفة تحتها، ما يشوه المنظر العام للمنطقة.

لذا نطالب المسؤولين في بلدية عجمان، بإيجاد حلول سريعة للمشكلة، برصف تلك الطرق.

(أبومحمد)

بلدية دبي

لاحظ زوار ومرتادو شارع الوصل في إمارة دبي، وجود عمالة آسيوية غير مرخصة تعمل في غسل السيارات، حيث يطلب أولئك العمال - بمجرد وقوف المركبات أمام المحال والمطاعم - من أصحاب السيارات غسلها، ما يسبب إزعاجاً لهم وشعوراً بالخوف منهم في بعض الأحيان، لذا نطالب المسؤولين المعنيين في بلدية دبي بتشديد الرقابة على تلك العمالة، وإيجاد حل لهذه الظاهرة غير الحضارية.

(أم أحمد)