تفتيش

طالب مستهلكون بتفتيش الخضروات والفواكه التي تباع في محال التخفيضات، وذلك لوجود حشرات وديدان في بعضها.

ضمان

طالب متعاملون الجهات المعنية بإيجاد معايير تلزم الشركات بتوفير ضمان كاف يمتد لأكثر من عام بالنسبة للأجهزة الكهربائية التي تزيد أسعارها عن 1000 درهم، لافتين إلى أن جزءاً كبيراً من الشركات تتيح ضماناً لمدة عام واحد فقط حتى بالنسبة للمنتجات التي تصل أسعارها إلى 4000.

سرعة

طالب قراء في ضواح سكنية بإيجاد ضوابط خاصة بقيادة دراجات الدليفري، وتحديداً داخل الشوارع الفرعية أمام المباني السكنية، لافتين إلى سرعاتها العالية جداً حتى داخل هذه الأحياء دون مراعاة لحدود السرعة القصوى، فضلاً عن المرور بتهور بين المركبات.

إيجار

تلقى متعامل إشعاراً من إدارة المبنى السكني الذي يقطن فيه يفيد بفرض زيادة على مبلغ الإيجار السنوي في حال رغب بتجديد العقد، علماً أنه انتقل إلى المبنى حديثاً قبل 10 أشهر فقط، متسائلاً عن ما إذا يحق للمالك زيادة الإيجار في العام الأول.

تنظيف

اشتكى مستأجرون من تغاضي بعض الشركات المسؤولة عن إدارة المباني السكنية عن عمليات التنظيف الخاصة بالمرافق الخدمية داخل المبنى، متسائلين عن ما إذا كان هناك معايير ملزمة لهم بهذا الخصوص.

تنظيم

طالب سكان بمنطقة جداف دبي بإعادة تنظيم الشوارع لتكون بمسربين، وتزويدها بالأرصفة والإشارات الضوئية، حيث تشهد المنطقة تزايداً لافتاً في عدد السكان والمركبات، في حين تزيد كثرة التقاطعات من احتمالات التعرض لحوادث سير.