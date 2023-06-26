«الصحة» تقدم فحوصاً طبية للحجاج في المطارات

بهدف المحافظة على صحة وسلامة الحجاج من الأمراض المعدية، تواكب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركاؤها في القطاع الصحي، قوافل الحج في المطارات قبل مغادرتهم الدولة، لتقديم الإرشادات الصحية والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر وخلال أداء مناسك الحج، لضمان حج صحي وآمن، وذلك عبر فريق تثقيف صحي متخصص وفرت له جميع الإمكانات.

وتأتي مواكبة فريق الوزارة للحجاج في مطارات الدولة ضمن حملتها التوعوية، التي أطلقتها تحت شعار «حج صحي آمن»، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودوائر الأوقاف المحلية في كل إمارة، وذلك لحمايتهم من أي أعراض صحية، وتحقيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى وقاية المجتمع من جميع المخاطر والأمراض السارية. ويشمل عمل فريق الوزارة التأكد من تلقي الحجاج التطعيمات اللازمة، لوقايتهم من عدوى الأمراض، وإجراء فحوص طبية، مثل الضغط والسكري، خصوصاً للمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والحوامل، وتدعوهم لاتباع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمشكلات الصحية أثناء أداء فريضة الحج، مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشكلات الصحية، والحرص على نظام التغذية الصحية.

كما يتواصل فريق الوزارة مع الفرق الطبية المرافقة للحملات للدعم بالأدوية والاستشارات الطبية، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للحجاج، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بصحة وسلامة.