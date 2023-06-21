مشروع «حفظ النعمة الإلكترونية» يوزع 672 «جهازاً» في 2022

أعلنت جمعية بيت الخير عن نجاح مشروع حفظ النعمة الإلكترونية في توزيع 672 جهازاً إلكترونياً على طلبة المدارس والجامعات والأيتام من أبناء الأسر المعسرة ومحدودة الدخل، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن ريع المشروع الذي وزع على المستحقين بلغ 150 ألفاً و700 درهم.

ويهدف مشروع حفظ النعمة الإلكترونية إلى إعادة تأهيل الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو القديمة، وتوزيعها على المحتاجين، أو بيعها بعد إصلاحها، وإنفاق ريعها على التعليم والأغراض الخيرية المختلفة، حسب تطور المشروع وما قد يحققه من عوائد.

وجاءت فكرة المشروع لاستثمار آلاف الأجهزة التي يضطر أصحابها لركنها في مخازنهم، سعياً لمواصفات وفعالية أجهزة أفضل، في ظل الثورة الإلكترونية التي لا تتوقف، والاقتناء المتزايد للأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بأنواعها، لكثرة التطبيقات الإلكترونية اليومية، والاتجاه المتزايد للعمل والتعليم والتسوق عن بعد، حيث تبرز الحاجة دائماً لأجيال جديدة من الأجهزة.

ووجهت الجمعية الدعوة للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي تجدد أجهزتها الإلكترونية، للتبرع بالأجهزة القديمة للجمعية، لتستفيد منها في إثراء هذا المشروع، وإعادة تأهيلها وتوزيعها على من هو بحاجة إليها.

وتتطلع الجمعية لتحويل مبادرة حفظ النعمة الإلكترونية إلى تطبيق ذكي، يسمح بالوصول إلى أوسع مشاركة ممكنة عبر الأجهزة الذكية، أسوة بتطبيق «ملابس»، الذي يقترب عدد المساهمين فيه من 102 ألف مشترك، وهي مشروعات وتطبيقات مبتكرة ورائدة لتعزيز الاستدامة في الموارد الخيرية والعطاء الموجه لأكثر الناس حاجة.