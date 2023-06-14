«أمنية» تحقق أمنيات 4 أطفال في دبي

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنيات أربعة أطفال، وذلك بالتعاون مع المدرسة الأهلية الخيرية - المرحلة التأسيسية في دبي.

حضر حفل تحقيق الأمنيات، الذي أقيم داخل الحرم المدرسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، ومديرة الأمنيات في دبي، سمر الصيداوي، ومديرة المدرسة، ريم حسين، ومنسقة قسم الدمج في المدرسة، نشوة شعبان، وعائلات الأطفال المرضى، وعدد من الطلبة.

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى القائمين على المدرسة الأهلية الخيرية في دبي، مشيداً بدعمها المتميّز لمبادرة المؤسسة الإنسانية، الرامية إلى زرع بذور الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى، ودعمهم في مسيرتهم العلاجية.

وقال الزبيدي: «يسعدنا إدخال الأمل والتفاؤل إلى قلوب أربعة من أطفالنا من المُصابين بأمراض مستعصية، وذلك من خلال تحقيق أمنياتهم، ونتطلّع إلى مزيد من التعاون مع العديد من الجهات التي تحرص على أداء مسؤولياتها تجاه المجتمع».

من جهتهم، عبّر أهالي الأطفال عن سعادتهم بتحقيق أمنيات أطفالهم، مؤكدين أن هذه المبادرة تمنحهم القوة والشجاعة لمواصلة مسيرة العلاج المضنية، وتغرس في نفوسهم بذور الأمل والتفاؤل بالمستقبل.