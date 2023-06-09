«أوقاف دبي» تمنح «هاربور العقارية» علامة الوقف

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، علامة «دبي للوقف» لشركة هاربور العقارية، تقديراً لمشاركتها في مبادرات مجتمعية خيرية مختلفة.

وتقوم مبادرة هاربور الخيرية على منح نسبة مئوية تقدر بـ8% من العوائد السنوية التي تحققها من إدارة عقارات «أوقاف دبي».

وأثنت المؤسسة على الإسهامات الخيرية للشركة، ومشاركتها في دعم المشروعات الوقفية التي تطلقها.

من جانبه، ثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، إسهام هاربور بنسبة من أرباحها السنوية في دعم المشروعات الوقفية، لافتاً إلى أن تضافر الجهود بين المؤسسات الفاعلة في المجتمع في مجالات العمل الإنساني، يعزز تنمية المجتمع وتحقيق استدامته. كما يسهم التعاون في تعظيم دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية، وتلبية احتياجات الأفراد في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية في قطاع الأعمال الإنسانية، بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد.

وأضاف المطوع: «تحرص المؤسسة على خلق فرص التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ضمن شراكات مجتمعية وطنية راسخة، تهدف إلى تنمية الوقف، وتعزيز دوره في بناء مجتمع متماسك وفق نهج القيادة في بناء الإنسان وتمكينه، والارتقاء بجودة الحياة في المجالات كافة». بدورها، نوهت مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، زينب التميمي، بإسهام شركة هاربور العقارية، الإنسانية، في دعم نشاط العمل الخيري في إمارة دبي.

وأضافت: «نتطلع إلى مزيد من الإسهامات الإنسانية من الشركات العقارية، لتعزيز دورها في الاستقرار المجتمعي والنشاط الإنساني».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، الدكتور مهند الوادية، التزام الشركة بمواصلة المبادرات التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع.

يذكر أن علامة «دبي للوقف» تمنحها إدارة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات التي تقدم مبادرات وإسهامات مجتمعية مبنية على مفهوم «الوقف المبتكر».