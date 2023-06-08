80 عضواً في بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي

أصدر المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، قراراً بشأن تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، لهذا العام، قوامها 80 حاجاً.

وقال الشيباني إن البعثة دأبت على جعل موظفي حكومة دبي من أولويات حجاج البعثة، ومحل اهتمامها، مضيفاً أن «هذا العام سيضم، للمرة الأولى، فئة الموظفات من الدائرة ليكنّ ضمن ضيوف البعثة».

وصرّح مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالإنابة في الدائرة، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، الدكتور محمد سهيل المهيري، بأن البعثة هذا العام تضم سبعة إداريين، منهم رئيس البعثة، وثلاثة مسؤولين للإشراف الإداري، وإعلامي، والمفتي والواعظ.

ووجّه رئيس البعثة الوفد الإداري للتواصل مع الحجاج، وعقد الاجتماعات مع الجهات المعنية، سواء داخل الدولة أو في الأراضي المقدسة، وفق البرنامج الزمني المعد من الدائرة لإتمام مناسك الحج على أكمل وجه.

وأكد التنسيق الفعال مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة مطارات دبي الدولية، و«طيران الإمارات»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واكتمال الاستعدادات الخاصة بتسهيل وإنجاح مهمة البعثة.