«إلينغتون» تدعم وقف «المطورين العقاريين» بوحدة سكنية

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، عن تسجيل مساهمة وقفية جديدة في مبادرة وقف المطورين العقاريين، قدمتها شركة إلينغتون للتطوير العقاري، بهدف دعم العمل الإنساني المستدام، وخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته.

وخصصت «إلينغتون» وحدة عقارية في منطقة هاملتون هاوس في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، كوقف خيري مستدام، وسلمت الشركة الوحدة لأوقاف دبي، لتتولى المؤسسة إدارتها واستثمارها وصرف عوائدها على دعم مختلف الأنشطة الخيرية، كالتعليم، لمساندة الفئات غير القادرة، وعلاج المرضى المتعثرين، ودعم المحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم، والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع المختلفة.

وأشاد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، بالمساهمة الخيرية لشركة إلينغتون، ورحّب بانضمامها للمبادرة الوقفية المبتكرة للمطورين العقاريين، قائلاً إن مبادرة وقف المطورين العقاريين ماضية في تحقيق أهدافها الإنسانية، وتعزيز التكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته من القطاع الخاص. وأضاف المطوع أن المبادرة حققت انتشاراً واسعاً، ولاقت الترحيب من شركات التطوير العقاري، وأسهمت في رفع الوعي بأهمية دعم مؤسسات المجتمع لأفراده، كما رسّخت المبادرة جوانب العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي لدى الشركات العقارية.

من جانبها، ثمّنت مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، مساهمة «إلينغتون» وكل الشركات العقارية التي شاركت في إنجاح مبادرة المطورين العقاريين

، وأشارت التميمي إلى أهمية هذا النوع من المبادرات المجتمعية في بناء ثقافة العطاء، وتعزيز دعائم الخير بين مختلف شرائح المجتمع، تجسيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لقيم التكافل الاجتماعي المتأصلة في مجتمع الإمارات.

من جهته، أثنى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إلينغتون العقارية، جوزيف توماس، على مبادرة وقف المطورين العقاريين، وأهميتها في نشر التوعية بالوقف العقاري، وتعزيز الاستفادة منها في مختلف أوجه الخير، وبناء ثقافة العطاء، وتعزيز دعائم الخير بين مختلف شرائح المجتمع، تجسيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لقيم التكافل الاجتماعي المتأصلة في مجتمع الإمارات.