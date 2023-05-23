«أوقاف دبي» تدعم تعليم أبناء العاملين في خط الدفاع الأول

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، دعماً بقيمة 500 ألف درهم، إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، للإسهام في تكاليف الرسوم الدراسية لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول.

وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، بهدف تخفيف مصروفات التعليم عن الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول، وتقديراً لجهودهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وجرى صرف الدعم من المصرف المخصص للشؤون الاجتماعية في «أوقاف دبي»، الذي يعود ريعه لتوفير الخدمات الاجتماعية والبرامج الإنسانية، وتقديم يد العون لمختلف شرائح المجتمع، للإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع.

وقال نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، خالد آل ثاني، إن الدعم يأتي في إطار سعي المؤسسة لتحقيق استقرار وتوازن الأسر محدودة الدخل، وتوفير الدعم اللازم لتأمين دراسة أبنائها لضمان مستقبل أفضل.

وذكر أن الإسهام في تخفيف المصروفات الدراسية وتوفير الفرص التعليمية لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول سينعكس إيجاباً في استقرارهم النفسي والأسري، ويعزز من عطاءاتهم وجهودهم الكبيرة على الخطوط الأمامية في مواجهة التحديات الصحية، وأكد آل ثاني أهمية الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات المجتمع ودورها في تحقيق التكافل الإنساني، وتلبية الاحتياجات الأساسية، مشيداً بجهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ومن جانبه، عبر المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، عن شكره لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي على هذه المبادرة التي تعكس حرص المؤسسات على تنفيذ توجيهات القيادة الخاصة باستثمار الشراكات لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من الموظفين لتحقيق الاستقرار المجتمعي لها، ما يسهم في تحفيزها لتقديم أعلى درجات الجودة والتميز على مستوى الأداء الوظيفي وخدمة المتعاملين، مؤكداً أن الخير والسعي للاستقرار جزء أصيل في نسيج المجتمع الإماراتي، وهو ما يحقق رؤية المؤسستين في استدامة التنمية الإنسانية والاجتماعية.