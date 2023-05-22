على مكتب المسؤول

شرطة العين

رصد سكان في مدينة العين، أخيراً، انتشار ظاهرة التسول على بعض الطرق التجارية الرئيسة، من قبل أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، ويتمتعون بصحة جيدة، ويمارسون التسول، ويستعطفون المارة، ويزعمون معاناتهم أمراضاً خطرة، وفي حاجة إلى العلاج، فضلاً عن عدم قدرتهم على سداد المتأخرات الإيجارية، وغيرها من الأمور الأخرى، رغم وجود مؤسسات خيرية وقنوات رسمية تعنى بهذه الأمور، لذا أطالب المسؤولين في إدارة التحريات في شرطة العين بالنظر في أمر هذه الظاهرة غير الحضارية.

(أبوسعيد)

شرطة أم القيوين

يعاني مرتادون للطريق الممتد من منطقة فلج المعلا باتجاه شارع الإمارات قيادة سائقين بسرعات عالية وجنونية وتهور بشكل كبير، خصوصاً فئة الشباب، وتزداد هذه الظاهرة في أيام نهاية الأسبوع، وفي بعض الأحيان يتسابقون في ما بينهم، ما يسبب ارتباكاً للسائقين، خصوصاً كبار السن، وهذه السلوكيات قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، لذا أناشد المسؤولين في شرطة أم القيوين النظر في هذا الأمر.

(أبوخليفة)

الدوائر الاقتصادية

يعاني أفراد في الدولة انتشار بطاقات دعائية لمراكز التدليك في أماكن مختلفة بالدولة، إذ يتم وضع البطاقات في نوافذ المركبات، وهذه البطاقات تحمل صوراً مخلة، ما يؤدي إلى إحراج شديد، خصوصاً في وجودة الزوجة أو الأبناء، لذا أطالب المسؤولون في دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة بعمل حملات تفتيشية يومية، وتحرير مخالفات مغلظة لهذه المراكز غير المرخصة، التي لا تراعي الذوق العام.

(أبوعبدالله)