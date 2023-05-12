وكيل وزارة الصحة يؤكد الأهمية الاستراتيجية لـ «التمريض»

أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، أن اليوم العالمي للتمريض هو مناسبة لتسليط الضوء على التقدم الكبير والمتواصل الذي أحرزته دولة الإمارات على صعيد تطوير مهنة التمريض، وحوكمتها، ضمن سعيها لتحسين جودة هذه المهنة النبيلة، وتحقيق ريادة واستدامة خدمات الرعاية الصحية بالدولة، في ضوء «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026».

وقال، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، إن هذا اليوم فرصة للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض، وعلى الدور المحوري الذي يلعبه الكادر التمريضي في نظم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة للدولة أولت جل اهتمامها ودعمها ورعايتها لمهنة التمريض والعاملين فيها، الذين لا ينقطعون عن تلبية نداء الواجب الإنساني والمهني والوطني بكل تفان وإخلاص وفي الظروف كلها.

وأعرب العلماء عن فخر الوزارة واعتزازها بجهود الكوادر التمريضية بالدولة، والتزامها وسعيها الدؤوب لمواصلة الارتقاء بالمكانة المميزة التي بلغها الكادر التمريضي على مستوى التنظيم والأداء والاحترافية العالية، وتوفير كل متطلبات الممارسة المهنية الآمنة، ومقومات الحياة الكريمة لهم، وفق أفضل الممارسات العالمية، عبر تعزيز أطر الحوكمة والتشريعات الخاصة بهذه المهنة الجليلة، وتنظيم إجراءات التعليم المبتكر والممارسة والتطوير المهني المستمر لاستدامة كوادر التمريض، مع التركيز بشكل أساسي على المواطنين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026، وسياسات التوطين.