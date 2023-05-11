على مكتب المسؤول

طرق الشارقة

يعتبر شارع مليحة - الشارقة من الطرق الرئيسة والسريعة التي تؤدي إلى المنطقة الوسطى، كما أنه شريان رئيس للحركة المرورية في هذه المنطقة، لكن الطريق متهالك من طرفيه (أقصى اليمين) بالقرب من «بدر الإمارات»، نتيجة مرور الشاحنات عليه بشكل كثيف، وهو ما سبب هبوطاً وتكوّن حفر، وأدى إلى تضرر مركبات، على الرغم من أن الجهات المعنية أجرت أعمال صيانة له أكثر من مرة في الفترات الاخيرة. نناشد المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة النظر في هذا الأمر. (أبوحامد)

تنظيم الاتصالات

نحن متعاملون لدى مزودي خدمة الإنترنت المنزلي (شركات الاتصالات)، ومشكلتنا هي ضعف قوة الإنترنت المنزلي في باقة «الإنترنت اللاسلكي»، البالغة قيمتها 199 درهماً شهرياً، علماً أن سرعة الإنترنت المتعاقد عليها هي 100 ميغابايت، وأقل سرعة 50 ميغابايت، إلا أن السرعة الفعلية أقل من ذلك.

تواصلنا مع مزودي الخدمة، وطلبنا منهم توضيحاً، لكننا لم نتلق رداً. نناشد المسؤولين في تنظيم الاتصالات النظر في هذا الأمر. (أبومريم)

تدوير

نكرر نحن مرتادي طريق «سويحان - العين» الشكوى من ظهور جمال سائبة على جوانب الطريق، لأن دخولها المفاجئ أمام المركبات يسبب ربكة للسائقين، ويشكل خطراً على حياتهم. نناشد المسؤولين في شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) النظر في هذا الأمر. (أبوراشد)