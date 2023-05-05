«أوقاف دبي» تدعم المدارس الأهلية بـ 900 ألف درهم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي دعماً مالياً بقيمة 900 ألف درهم إلى المدارس الأهلية الخيرية في دبي، للإسهام في توفير فرص التعليم لغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية، وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء أمور الطلبة من أصحاب الدخل المحدود والمتعثرين مالياً.

ويأتي هذا الدعم في إطار مصرف وقف التعليم لدى المؤسسة، الذي يعود ريعه على تقديم المساعدات لدعم الفرص التعليمية للطلبة والمدارس، تحقيقاً لشروط الواقفين على المصرف من المتبرعين والمحسنين في مساندة الطلبة المتعثرين مالياً، وإتاحة المجال أمامهم لمواصلة الدراسة.

وسلّم نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، خالد آل ثاني، الشيك إلى مدير عام المدارس الأهلية الخيرية في دبي، الدكتور فارس الجبور، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وأكد آل ثاني أن الدعم يأتي ترسيخاً لالتزام المؤسسة الإنساني بتمكين شرائح المجتمع المستفيدة من خدماتها، وتعزيز دورها في دعم مبادرات تعليمية واجتماعية هادفة لمواكبة التطور العلمي، وفق رؤية القيادة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى، وترسيخ دعائم مجتمع متماسك آمن، تتضامن فئاته المختلفة على الأصعدة كافة.

وأثنى على دور المدارس الأهلية في خدمة شرائح المجتمع المتعددة على اختلاف مستوياتها في إطار جودة التعليم، مشيراً إلى حرص «أوقاف دبي» على توفير جميع المعطيات التي تعزز مسيرة التطور العلمي، والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التعليمية.