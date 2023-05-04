على مكتب المسؤول

بلدية وشرطة الشارقة

يشكو سكان بمنطقة القليعة في إمارة الشارقة عدم وجود مواقف شاغرة للسكان في (حي الشرق)، بسبب إيقاف مرتادي أحد المحال التجارية مركباتهم بالقرب من البنايات السكنية، ما يعرقل دخول السكان وخروجهم، حتى إن بعض السكان يضطرون لإيقاف مركباتهم على مسافات بعيدة من السكن، وهذا الأمر يشكل عبئاً على كبار السن بالسير والوصول إلى مداخل البنايات السكنية بسبب الوقوف العشوائي لمرتادي المحل التجاري، وحرمان سكان البنايات الوقوف في المواقف المخصصة لهم، لذا أطالب المسؤولين في بلدية وشرطة الشارقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول وخروج قاطني المنطقة لبناياتهم. (أبوأحمد)

بلدية عجمان

يعاني سكان بمنطقة الجرف في إمارة عجمان قيام مندوبي الدعاية بتوزيع أوراق ومنشورات دعائية خاصة بشركات مبيدات وتنظيف ومطاعم متعددة، ووضع إعلاناتهم الورقية على أبواب المساكن والشقق.

وطالبوا الجهات المعنية بالعمل على إيقاف هذه الظاهرة، حيث تتراكم المنشورات على نحو يشير إلى غياب أصحاب الشقق، خصوصاً خلال سفرهم، لذا نناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر. (أبويوسف)

شرطة الفجيرة

شكا مرتادون للطريق الممتد من منطقة ضدنا باتجاه شاطئ الفقيت في إمارة الفجيرة قيادة بعض الشباب دراجات نارية غير مرخصة ولا تحمل لوحات أرقام مرورية، ويسيرون بسرعات عالية خصوصاً في الفترة المسائية، فضلاً عن التسابق في ما بينهم، وهذا الأمر يشكل خطراً على حياتهم وحياة رواد الطريق الآخرين، لذا أناشد المسؤولين في شرطة الفجيرة النظر في هذا الأمر. (أبومحمد)