«أوقاف دبي» و«دائرة الأراضي» تطلقان وقف المطورين العقاريين

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أول وقف للمطورين العقاريين بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، بهدف دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

ويتضمن المشروع الوقفي المبتكر تخصيص وحدة عقارية من ضمن المشاريع العقارية التي يطلقها المطورون العقاريون كوقف خيري مستدام، ليصرف ريعه لدعم مختلف الأنشطة الخيرية بما فيها التعليم ومساندة الفئات غير القادرة على متابعة الدراسة وعلاج المرضى المتعثرين ودعم المحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم، والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع.

وسجلت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري ش.ذ.م.م» أول مشاركة في المشروع الوقفي، وقف المطورين العقاريين، حيث ستمنح الشركة وحدة عقارية في كل مشروع ستطلقه بهدف المساهمة في دعم مصاريف التعليم لدى «أوقاف دبي» لمساندة الفئات غير القادرة على متابعة الدراسة، ورفع جودة تعليمهم وتحسين مستقبلهم وتمكينهم في المجتمع، ومساندة الأرامل والأيتام، وإطلاق سراح السجناء المتعثرين.

وأثنى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، على مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دعم المشروع الوقفي، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون وتنظيم الخبرات المشتركة بين مؤسسات المجتمع لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتعزيز دورها الإنساني في المجتمع.

وأكد أن وقف المطورين العقاريين يشكل إضافة نوعية جديدة لقائمة الأوقاف في إمارة دبي، وسيمنح المطورين فرصة للمشاركة في النشاط الوقفي، والمساهمة في دعم الأنشطة الخيرية للمؤسسة.

وتوجه المطوع بالشكر إلى شركة «أورو 24 للتطوير العقاري» التي كانت من أوائل الشركات المساهمة في المشروع الوقفي، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة شركات التطوير العقاري في مبادرات العمل الإنساني، وحثهم على استثمار أولى وحداتهم العقارية في هذا المشروع النبيل، ليستهلوا استثماراتهم بنشاط خيري مستدام يعود على مجتمعاتهم بالنفع والفائدة ويرتقي بجودة حياة الأفراد.

بدوره أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، حرص المؤسسة على المساهمة في دعم جوانب العمل الإنساني في الإمارة، وتقديم التسهيلات اللازمة لشركات التطوير العقاري الراغبة في التبرع للوقف، مشيراً إلى أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الوقف والمساهمات الوقفية التي ينعكس أثرها على إسعاد المجتمع، ويمتد أثرها إلى خارج حدود دولة الإمارات.

وأشار إلى أنّه جرى بالفعل وقف عدد من العقارات من المطورين حتى الآن، فيما لايزال قبول الطلبات للانضمام إلى المبادرة مستمراً.

من جانبها أفادت مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، زينب التميمي، بأن المركز حريص على إطلاق المشروعات الوقفية الرائدة، وإشراك مختلف مؤسسات المجتمع ضمن المبادرات الهادفة إلى تطوير النشاط الوقفي والعمل الخيري في إمارة دبي، لافتة إلى أن كل المؤسسات والشرائح في المجتمع قادرة على المساهمة في العمل الوقفي وتحقيق التنمية المجتمعية.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أورو 24 للتطوير العقاري»، عاطف رحمن: «منذ بداية تأسيس الشركة كانت رؤيتنا تحقيق الأثر الايجابي في المجتمع من خلال العمل على دعم المبادرات المجتمعية المختلفة».