«طرق دبي» تنفذ 9 مبادرات مجتمعية خلال رمضان والعيد

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسع مبادرات مجتمعية خلال شهر رمضان الفضيل، استهدفت سائقين وعمّالاً وأسراً من ذوي الدخل المحدود، وكبار سن وأيتاماً وأطفالاً مرضى ومستخدمي طرق، وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص.

وشارك في المبادرات نحو 700 متطوع، من داخل الهيئة وخارجها، نفذوا نحو 2000 ساعة في كل المبادرات خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إنه تابع عمليات الإعداد والتجهيز خلال تنفيذ المبادرات الخيرية حتى وصولها لمستحقيها، مثنياً على جهود المشرفين عليها من الموظفين المتطوعين، واصطحاب أبنائهم للتطوع خلال أيام الشهر الفضيل، ومثمّناً جهودهم في التجهيز لمبادرات عيد الفطر المبارك، والحرص على إدخال البهجة والسرور إلى نفوس المستهدفين منها.

وأكدت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، أن الهيئة نفذت تسع مبادرات خيرية خلال شهر رمضان، وتعتزم تنفيذ

بعضها خلال عيد الفطر المبارك، منها «باص الخير»، و«يوم زايد للعمل الإنساني»، و«جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين»، و«رمضان أمان»، و«إفطار صائم»، و«كسوة العيد»، و«رحلة ترفيهية»، و«العيدية»، و«فرحة عيد»، وذلك بالتنسيق مع شركاء استراتيجيين وداعمين ومتطوعين.

وأفادت المحرزي بأن المبادرات تنوعت في مضمونها وأهدافها والفئات التي تستهدفها، إلا أنها توحدت جميعها في عمل الخير طوال الشهر الفضيل، وخلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أن الحملة وفرت أكثر من 40 ألف وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل.

وأضافت أن الهيئة شاركت في «يوم زايد للعمل الإنساني»، من خلال توزيع المير الرمضاني في يوم 19 من شهر رمضان كل عام، بإهداء بطاقة «نول» بقيمة 500 درهم لكل بطاقة، وتوزيعها للمستهدفين من الأسر من ذوي الدخل المحدود والفئات المستحقة وسائقي التاكسي.

وأوضحت المحرزي أن من بين المبادرات رعاية النسخة التاسعة من حملة «رمضان أمان»، التي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة تحت شعار «معاً رمضان بلا حوادث»، تستهدف سائقي المركبات ومستخدمي الدراجات الهوائية ومستخدمي «السكوتر الكهربائي»، والمشاة، من خلال توزيع وجبات إفطار خفيفة على السائقين عند تقاطعات الطرق.

وتابعت أن الهيئة قدمت الرعاية الفضية لمبادرة «جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين»، حيث تم توزيع المير الرمضاني وإفطار صائم وتوزيع عدد 108 بطاقات نول بقيمة 500 درهم لكل بطاقة، لكبار السن والأسر من ذوي الدخل المحدود، وكذلك دعم مشروع جمعية بيت الخير «إفطار صائم»، المعنية بتوفير خيمة بمنطقة محيصنة، ويتم فيها توزيع وجبات الإفطار على المستفيدين من سكان المنطقة.

وأشارت المحرزي، إلى أن الهيئة حرصت على إدخال البهجة في نفوس الجميع احتفالاً بعيد الفطر السعيد، من خلال استمرارية المبادرات والمشاركات المجتمعية للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين، من بينها مبادرة «كسوة العيد» عبر توفير كسوة العيد لعدد من الأطفال الأيتام والمرضى، ومبادرة «توزيع العيدية» على نحو 300 طفل من المستحقين.