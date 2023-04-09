«ياك العون4» تتلقى 1.9 مليون درهم دعماً من متبرعين

تلقت مبادرة «ياك العون» في موسمها الرابع مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، من متبرعين، وهذا التبرع يكفي لإنهاء معاناة 49 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين في المبادرة.

ووصل إجمالي التبرّعات حتى الآن إلى 16 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، تكفي لتفريج كربة 129 مواطناً من المشمولين في المبادرة.

ونظراً إلى الإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبة في المشاركة بالمبادرة، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، للإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً، تمت زيادة أعداد المشمولين في المبادرة من 140 إلى 166 مواطناً، وارتفاع المبلغ المستهدف من 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً إلى 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً.

وتشمل المبادرة بعد زيادة أعداد المشمولين 166 مواطناً من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، بقيمة 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» المنبثقة من محاكم دبي قامت بعمل تسوية في ملف القضايا للمشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة من 75 مليوناً و158 ألفاً و787 درهماً إلى 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً.

وسبق أن تبرّع مصرف الإمارات الإسلامي بثلاثة ملايين درهم، وفاعل خير بتسعة ملايين درهم، وشركة «دبي للتأمين» بمليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بمليون درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليون درهم، وأخيراً البترع بمليون و929 ألفاً و386 درهماً من عدد من المتبرعين.

وقال رئيس لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، القاضي خالد مبارك كنشام، إنه «في ظل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسعى محاكم دبي إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال تمكين الإنسان، وإيجاد الصيغ اللازمة لتفعيل الدور الإيجابي لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بتفريج كربته، وتحسين ظروفه المعيشية».

وأكد أن الدين الإسلامي لم يقف عند حدود التعبد لله بالمعنى الخاص، بل هو دين عالمي، يعتني بالبشرية جميعاً، وبكل ما في الكون من البيئة والحيوان والجماد والنبات والطير، فضلاً عن الإنسان بوصف الإنسانية التي تجمع بني آدم جميعاً، ما يحتّم عليهم أن يساعد بعضهم بعضاً، وأن يؤازر بعضهم بعضاً، وأن يعطي الغني الفقير، وألا يعيش الإنسان لنفسه، بل يعيش لنفسه وأهله ووطنه وأمته والعالم أجمع.

وتابع: «ذلك ما نشهده الآن في مبادرة (ياك العون4)، من خلال تلاحم أفراد ومؤسسات، لأن المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات لها دورها المؤثر في تعزيز روح الانتماء للوطن، وتحقيق العدالة والتآلف بين أفراد المجتمع، فالنصوص الشرعية حافلة بالقيم الاجتماعية والإنسانية، التي تلبي متطلبات ومقتضيات العصر».

وأشار إلى أنه نظراً إلى الإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبة في الإسهام في المبادرة، لذا قررت «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، زيادة أعداد المشمولين في المبادرة من 140 إلى 166 مواطناً، وزيادة المبلغ المستهدف جمعه من 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً إلى 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً.

ودعا أفراد المجتمع إلى المشاركة في «ياك العون» المبادرة الإنسانية، من أجل تفريج كربة الغارمين، لإدخال السعادة إلى قلوبهم قبل عيد الفطر المبارك.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم الرابع لمبادرة «ياك العون»، في إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المواطنين في إمارة دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتدخل هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة في شهر رمضان المبارك.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون4» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.