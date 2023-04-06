حكم علاج الأسنان في نهار رمضان

تلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ثلاثة أسئلة حول علاج الأسنان، مثل حشوات العصب في نهار رمضان هل يفطر الصائم؟ وحكم استعمال معجون الأسنان في صوم القضاء أو النفل هل يفطّر؟ وحول بلع اللعاب إذا كان وصل إلى اللسان يبطل الصلاة كما في الصيام؟

وجاء في الرد الشرعي على السؤال، الذي نشرته الدائرة عبر «بوابة الخدمات الذكية» على موقعها الإلكتروني، أن علاج الأسنان لا يفطر ما لم تبلع شيئاً من دم أو ماء أو دواء، والأصل فيه ما رواه أبوداود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وبالِغْ في الاستِنشاقِ إلا أن تكونَ صائماً».

وفي الرد على السؤال الثاني، بينت الدائرة أنه يفضل استعمال معجون الأسنان أثناء الليل بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى وصول شيء منه إلى الحلق أثناء الصيام، ولو ابتلع الصائم ريقه المختلط بالمعجون فقد أفطر، فإذا أمن وصول شيء إلى الحلق فلا بأس.

فيما كان الرد على السؤال الثالث، بأن «اللعاب ما دام على اللسان داخل الفم لا يبطل صلاة ولا صياماً، دون خلاف».