«طرق دبي» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 5 ملايين درهم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إسهامها بخمسة ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدامٍ.

وتستهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي، للإسهام في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدامٍ.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن حملة «وقف المليار وجبة» تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توسيع دائرة العمل الإنساني واستدامة العطاء، والهيئة تفخر بأن تكون من ضمن الجهات الداعمة لـ«وقف المليار وجبة»، أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدامٍ.

وأضاف أن الدولة تحمل رسالة تضامن ورحمة لكل الشعوب الأقل حظاً، وذلك انطلاقاً من حسها الإنساني والالتزام الأخلاقي تجاه العالم أجمع، وتحظى هذه الرسالة باهتمام كبير واستجابة من جميع الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات محلياً وعالمياً، الساعية إلى الإسهام في إغاثة الفقراء والمحتاجين حول العالم.

وتسعى الحملة إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات، خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على تدعيم ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، التي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.