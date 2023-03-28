حضور جماهيري كبير في اليوم الثالث لمسابقة دبي للقرآن

استمعت مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، في اليوم الثالث، إلى ستة متسابقين، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين والرعاة، وأعضاء السلك القنصلي الذين حضروا للاستماع إلى متسابقي بلادهم، وجمهور كبير من متابعي فعاليات المسابقة القرآنية. وتسابق أمام لجنة تحكيم المسابقة كل من: محمد نويد من باكستان، نور الدين من الكاميرون، عبدالوهاب حسن محمد من الدنمارك، عمر جالو من غينيا بيساو، آدم سانو من غينيا كوناكري، ويتسابقون في الحفظ برواية حفص عن عاصم، فيما يشارك المتسابق علاء الدين شعيبي من الجزائر في الحفظ برواية ورش عن نافع.

وقدم نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، الدكتور سعيد عبدالله حارب، درعاً من الجائزة لسفير جمهورية باكستان الإسلامية، فيصل نياز ترمذي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار.

وقال عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي للجائزة، أحمد الزاهد: إن الجائزة وبعد الانتهاء من احتفالها باليوبيل الفضي، بدأت في مرحلة جديدة من العمل الذي يهدف إلى تقديم خدمة متميزة مستمرة للقرآن الكريم وحفظة كتاب الله، والجديد في هذا العام أن الحفل الختامي للمسابقة في هذه الدورة في مدينة إكسبو 2020.

وأضاف: يشهد هذا العام مستويات أقوى من الـ60 متسابقاً المشاركين في المسابقة، وكانت الرسائل الموجهة إلى الجهات المرشحة للمتسابقين تحثهم على وجوب اختيار المتسابق المتمكن من حفظه للقرآن، حتى لا يُستبعد من لجنة التحكيم المبدئية قبل بدء المسابقة.