«أوقاف دبي» تطلق «قوافل الخير» لدعم 7000 أسرة

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، ومؤسسة التراحم الخيرية، وجمعية دار البر، مبادرة «قوافل الخير»، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت بأن القيمة الإجمالية لمبادرة «قوافل الخير» تبلغ نحو ستة ملايين درهم، لدعم 7000 أسرة متعففة، وتتضمن المبادرة حزمة من البرامج الخيرية لدعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى بعض المؤسسات الخيرية والبرامج الإذاعية المحلية، وتوزيع المير الرمضاني والكوبونات الشرائية والسلال الغذائية للأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، أن مبادرة «قوافل الخير» تأتي ضمن الأجندة السنوية لبرامج المؤسسة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن مجموعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعتزم المؤسسة تقديمها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى دعم وتلبية احتياجات الأسر المتعففة، ومساندة الحالات الإنسانية في البرامج الإذاعية المحلية عبر تقديم الدعم المناسب لها.

من جانبه، أعرب نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصّر، خالد آل ثاني، عن شكره وتقديره لمشاركة الجمعيات الخيرية في المبادرة التي تجسد قيم الخير والعطاء، وتعكس روح التكاتف والألفة بين مؤسسات المجتمع وأفراده، مشيراً إلى أن الموسم الرمضاني يشكل فرصة لتعزيز التعاون مع الشركاء والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، لتحقيق التكافل الاجتماعي، وإدخال البهجة والسرور على الأسر المتعففة خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، إن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي حريصة بشكل دائم على تقديم الدعم الكامل للمبادرات الإنسانية التي تقيمها جمعية دبي الخيرية سنوياً في شهر رمضان المبارك، وحملة «قوافل الخير» تندرج في إطار نهجها الإنساني، ورُؤيتها المُجتمعية بضرورة دعم الأسر المتعففة والأرامل والأيتام.

بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التراحم الخيرية، خالد القاسم، بأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة تراحم الخيرية على امتداد الأعوام الماضية في مجال العمل الإنساني وتنمية الوقف من خلال منظور إسلامي واجتماعي معاصر.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لجمعية «دار البر»، الدكتور محمد سهيل المهيري، إن مؤسسة الأوقاف أسهمت بشكل فاعل ومُميز في مبادرة «المير الرمضاني»، التي أطلقتها الجمعية أخيراً، حيث قدمت المؤسسة تبرعاً سخياً لمصلحة المبادرة بقيمة 300 ألف درهم.