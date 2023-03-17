على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يعاني سكان في الشارقة سلوكيات فئة من الشباب، يقودون دراجات نارية لا تحمل لوحات أرقام مرورية، وغير مرخصة، ويسيرون بين المركبات دون الالتزام بمسرب محدد، ويجوبون الطرق الرئيسة والفرعية، خصوصاً في مناطق الياش والطلاع والرفاع، وبعضهم يسير عكس اتجاه السير، ما يشكل خطراً على حياتهم، ويعرّض السائقين الآخرين للخطر، على الرغم من أن إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة تنظم حملات للقيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات، وضبط الدراجات غير المرخصة، بما يعزز السلامة المرورية على الطرق، ويحد من وقوع الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

لذا أناشد المسؤولين في إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة الوجود في كل الطرق الرئيسة والفرعية لضبط الدراجات المخالفة للأنظمة والقوانين المرورية، حرصاً على تعزيز مفهوم الأمن المروري على الطرق.

(أبوفهد)

شركات الطيران

مع قرب موسم الإجازات المدرسية والأعياد يزيد الطلب على حجوزات السفر والعطلات بشكل كبير، ولكن يصدم الأفراد بارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما يحول دون الاستمتاع برحلاتهم، لذا أقترح على شركات الطيران طرح عروض مبكرة على أسعار تذاكر الطيران تتناسب مع ظروف الجميع، حتى يتمكن أكبر عدد من حجز تذاكر العطلات بأسعار مناسبة لميزانياتهم المالية، خصوصاً أن أسعار التذاكر دائماً ما تكون مرتفعة خلال أوقات الذروة، تزامناً مع مواسم العطلات والإجازات والأعياد، لذا نناشد المسؤولين في شركات الطيران المحلية النظر في هذا الاقتراح، حرصاً على إسعاد الجميع.

(أبورامي)