«إسلامية دبي» تصدر تراخيص لـ 300 خيمة وسفرة إفطار

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن عدد تراخيص خيام وسفر الإفطار زاد على أكثر من 300 خيمة، وقابل للزيادة، ويأتي ضمن فعاليات «رمضان دبي».

وأعلنت الدائرة إطلاق فعاليات «رمضان دبي»، بهدف نشر قيم الألفة والمحبة، وتعزيز وبث روح التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين من جميع الجاليات، من خلال مبادئ القرآن والسنة التي تستهدف كل فئات المجتمع وشرائحه، من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، والجاليات العربية والأجنبية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وذكر مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي، أنه تم تأسيس برنامج رمضان دبي منذ أكثر من 15 عاماً تقريباً، تحت مسمى «قرّاء دبي»، ثم تغير مسماه إلى «ملتقى راشد بن محمد الرمضاني»، ثم أصبح «مبادرة رمضان دبي»، وتقام المبادرة في رمضان برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتضيء جميع مساجد إمارة دبي بالرحمة والسكينة.

وتتضمن مبادرة «رمضان دبي» لهذا العام العديد من الفعاليات، منها فعالية (قرّاء دبي)، حيث تستضيف الدائرة كوكبة من مشاهير القرّاء من داخل الدولة وخارجها، تصدح مساجد دبي بأصواتهم العذبة لإحياء ليالي رمضان، في صلاتي التراويح والقيام. وأضاف: «تقام العديد من الفعاليات المصاحبة، من المحاضرات والدروس الدينية، وفعاليات أخرى في إكسبو دبي، ودبي القابضة، وسيتم أيضاً وللمرة الثانية على التوالي إقامة مبادرة إفطار دبي، التي تضم لقاء وإفطاراً مجمعاً للطوائف والأديان المختلفة المقيمة على أرض دبي».

وأكد الشيباني أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً فريداً في التسامح والأخوة الإنسانية وقبول الآخر، وأن هذا النموذج يحتاج إليه العالم الآن، خصوصاً في ظروفه الراهنة التي تشهد الكثير من النزاعات والصراعات والأزمات.

وتقام فعالية «قرّاء دبي» في ثمانية جوامع، بمشاركة 84 قارئاً من خارج الدولة وداخلها، وذلك في جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (بزعبيل)، وجامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم (بزعبيل)، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (الخليج التجاري)، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (منطقة الحضيبة)، وجامع القصر (منطقة حتا)، وجامع القراءات العشر/ محمد خميس البادي، (مردف)، وجامع الوالدين، (الممزر - طلاب مراكز مكتوم)، وجامع حسين علي يتيم (البرشاء جنوب - طلاب مراكز مكتوم، وإكسبو دبي).

كما ستقام العديد من الفعاليات المصاحبة، ومنها المحاضرات والدروس الدينية والمحاضرات النسائية في مختلف مساجد الإمارة، والندوات الرمضانية، والدورة العلمية الرمضانية، ومبادرة عساكم من العايدين، وبرامج تلفزيونية وإذاعية، ومحاضرات إكسبو، بالتنسيق مع مدينة إكسبو، ضمن مبادرة (حي رمضان).