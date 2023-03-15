الحبتور يتبرع بسداد مصروفات 5000 طالب من المتعثرين

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن قيام رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بالتبّرع لصالحِ بيتِ الزكاة والصدقات لسداد المصروفات الدراسية لـ5000 طالب وطالبة من الطلاب المتعثرين عن السداد، لدعمهم لاستكمال مسيرتهم التعلمية.

ويأتي هذا التبرع من الحبتور، دعماً لدورِ بيتِ الزكاة والصدقات في توجيهِ أموال الزكاة والصدقات إلى مصارفها الشرعية، من خلال مدّ يد العون إلى مجموعة من الطلاب الذين يجدون صعوبة في تحمل النفقات الدراسية، تراوح أعمارهم ما بين 18 و24 وهم في مراحل التعليم المختلفة ويأتون من مناطق مصرية وبلدان عربية مختلفة.

وقال الحبتور: «يأتي تبرعنا من شعورنا بالمسؤولية تجاه إخوتنا المصريين، وأهمية بناء مجتمع متعلم خصوصاً في مثل هذه الظروف العصيبة، وقد اخترنا التعاون مع بيت الزكاة والصدقات لتقديرنا للدور المهم الذي يشغله في المجتمع العربي والإسلامي».

من جانبه، ثمّن شيخ الأزهر قيمة هذا التبرع من خلف الحبتور، ومساهمته في رفع المعاناة عن الطلاب غير القادرين، والتي تندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، والتي تضاف إلى مساهمات القادرين كافة لدعم دور بيت الزكاة والصدقات في توجيه أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات المصري منذ إنشائه في عام 2014 على دعم تعليم غير القادرين، إذ قدم مساعدات تقدر بـ45 مليون جنيه، استفاد منها 46 ألف طالب من المستحقين، أبرزها تقديم الدعم للطلبة الوافدين من الدول الإفريقية والآسيوية، مثل نيجيريا وإندونيسيا وغيرها من الدول.