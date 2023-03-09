على مكتب المسؤول

بلدية أم القيوين

يعتبر شاطئ البحر الممتد من أم القيوين إلى رأس الخيمة من الأماكن السياحية التي يرتادها كثير من السكان والزوار، وهو يتميز بطبيعته الرائعة، ولكن بعض الزوار لا يحافظون على مظهر الشاطئ، فيرمون مخلفاتهم من القمامة وعلب المياه والمشروبات الغازية والأكياس البلاستيكية وبقايا الشواء من الفحم، بعد الانتهاء من قضاء أوقاتهم الممتعة.

ولا يبالي هؤلاء بما يمثله سلوكهم غير المسؤول من عبء إضافي على عمال التنظيف والجهات المعنية، فضلاً عما ينتج عنه من تلوث للبيئة، وتالياً فقدان الآخرين الرغبة في ارتياد المكان للترويح عن أنفسهم.

المطلوب أن يتكاتف الجميع للمحافظة على نظافة الشاطئ.

لذا أناشد مسؤولي البلدية وضع لافتات تمنع رمي القمامة، وتغريم من يترك مخلفاته وراءه بدلاً من رميها في حاويات القمامة. (أبوخالد)

بلدية العين

على الرغم من أن الجهات المعنية ترصد السيارات التي هجرها أصحابها، بعد تعرضها لحوادث مرورية، وتحرص على إزالتها حتى لا تشوه المنظر العام للمدينة، إلا أن هذا السلوك يتكرر، ويحتاج إلى بذل جهود مضاعفة.

ويشعر كثير من سكان مدينة العين بالاستياء من وجود السيارات المهجورة، أو التي تعرضت لحوادث صدم، خصوصاً حين يتراكم عليها الغبار، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لإلزام أصحابها بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

وأدعو أفراد المجتمع إلى تبليغ الجهات المعنية في حال رصد مركبات مهجورة، للتكاتف مع الجهات في المحافظة على المظهر العام. (أبوعبدالله)