«أوقاف دبي» تشارك في حملة «جسور الخير» بـ 7 أطنان من الملابس

شاركت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي في دعم الحملة الإغاثية الوطنية «جسور الخير»، لمساندة متضرري الزلزال في سورية وتركيا، عبر تخصيص سبعة أطنان من الملابس من خلال «وقف عطاء للملابس».

ووجّه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة «أوقاف دبي»، منذ اليوم الأول لإطلاق حملة «جسور الخير»، بتخصيص تبرعات الملابس لدعم متضرري الزلزال في سورية وتركيا، على أن تكون الملابس التي يتم التبرع بها لدعم الحملة جديدة، كما خصص أحد المساهمين في وقف طاولة في مطعم ريع يوم كامل لدعم الحملة.

وأسهم موظفو المؤسسة، بحضور الأمين العام ومديري الوحدات التنظيمية بالمؤسسة، بتجميع وتعبئة حزم الإغاثة التي تضمنت المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية والصحية والملابس الشتوية، وتعبئتها وتجهيزها لإرسالها إلى الدول المتضررة، وذلك بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، علي المطوع، حرص المؤسسة على المشاركة في مسيرة دولة الإمارات في العطاء الإنساني، ودعم نهجها الدائم في مساندة المجتمعات التي تعاني ظروفاً إنسانية صعبة، مشيراً إلى التزام المؤسسة بتعزيز العمل بمبدأ المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني ضمن استراتيجيتها الهادفة لتقديم المساندة والعون للمجتمعات المنكوبة.

من جانبها، أعربت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، عن شكرها وتقديرها لأصحاب الأيادي البيضاء على إسهامهم في دعم المسيرة الإنسانية النبيلة للمركز، والاستجابة العاجلة لدعم المجتمعات المنكوبة، وهو ما يعكس قيم العطاء والخير المتأصلة في المجتمع الإماراتي.