تحويل مواليد مستشفيات الظفرة ذوي الهمم إلى عيادات «تطعيمات الطفولة»

وقّعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن التعاون والتنسيق بينهما في مجال تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المتميزة، والدعم الطبي، والاستشارات الطبية بمختلف أشكالها لأصحاب الهمم ومنتسبي المؤسسة.

ويشمل التعاون الربط الإلكتروني لتحويل جميع حالات المواليد في مستشفيات الظفرة والمراجعين من الأطفال لعيادات تطعيمات الطفولة، ممن توجد شكوك بوجود تحديات سمعية وبصرية وذهنية وحركية واضطرابات طيف التوحد لديهم، إضافة إلى الحالات التي سيتم تحويلها من قسم التقييم الشامل من مؤسسة زايد العليا لمستشفيات الظفرة.

كما تشمل الاتفاقية مشروع الخدمات المتكاملة للتشخيص والتقييم، بالتعاون مع مستشفيات الظفرة ومؤسسة زايد العليا.

وسيتوفر فريق متعدد التخصصات في مستشفيات الظفرة لتقييم وتشخيص أصحاب الهمم، يتكون من: طبيب أسرة، أخصائي نفسي تربوي، أخصائي اجتماعي، أخصائي علاج نطق، أخصائي علاج وظيفي، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي فحص بصر، أخصائي فحص سمع.

كما ستعطي مستشفيات الظفرة أولوية لأصحاب الهمم عند مراجعتهم منشآتها، والتعامل معهم وفق احتياجاتهم وخصائصهم، والعمل وفق الإمكانات المتاحة للطرفين على توفير حاجة الآخر من الدورات التدريبية المجانية لإعداد الموظفين في مجالات التدريب التي يتفق عليها الطرفان.

وقّع المذكرة عن شركة أبوظبي للخدمات الصحية، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، حمد خميس المنصوري، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الأمين العام للمؤسسة، عبدالله عبدالعالي الحميدان.

وأكد المنصوري أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المتميزة لأصحاب الهمم، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية بسهولة ويسر، تماشياً مع توجهات القيادة الداعمة لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع أجندة الحكومة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف أن الجهود المشتركة بين «صحة» ومؤسسة زايد العليا ستعمل على توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي منطقة الظفرة في جميع مناطق إقامتهم، وفق آليات منظمة تضمن تسهيل الحصول على الخدمات والتيسير على المستفيدين.

وتابع أن مستشفيات الظفرة ستقدم الدعم الطبي والاستشارات الطبية لمنتسبي المؤسسة والحالات الجديدة، وتوفير التقارير الخاصة بطلاب المؤسسة، وتوفير طبيب مختص في كل مرافق الرعاية الصحية لمستشفيات الظفرة لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الهمم، والإسهام في عمل الفحص الطبي وكتابة التشخيص في التقرير الشامل للطلاب في مراحل التقييم الأولى.

من جانبه، أكد سعيد جابر الكويتي حرص «صحة» على خدمة أصحاب الهمم والعناية بهم وفق احتياجاتهم، ليتمتعوا بحياة كريمة، ويتمكنوا من لعب دورهم الفاعل كشريحة أساسية في مجتمعنا.

وقال المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في المؤسسة، عبدالله إسماعيل الكمالي، إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، وتُسخر إمكاناتها لتوفير مستقبل أفضل لهم، بما يتفق مع المعايير العالمية.

• فريق طبي لتشخيص أصحاب الهمم يتكون من: طبيب أسرة، أخصائي نفسي تربوي، أخصائي اجتماعي، أخصائي علاج نطق، أخصائي علاج وظيفي، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي فحص بصر، أخصائي فحص سمع.