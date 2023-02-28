«أبوظبي المهني» يطوّر برامجه وفق نظام «التلمذة المهنية»

يعمل معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، على تطوير برامجه المتخصصة، لتكون وفق نظام «التلمذة المهنية».

وكشف المعهد عن تفاصيل خطته التطويرية خلال مشاركته الأسبوع الماضي في «آيدكس 2023» و«نافدكس 2023»، بثلاثة مشروعات، استعرضها طلبة المعهد هي طائرة بدون طيار لمكافحة الحريق، ومركبة مزودة بنظام رادار لاسلكي وكاميرا رؤية ليلية ونظام تسلق السلالم كنظام متكامل للتصدي للحرائق عن بُعد، والنظام الأوتوماتيكي لغسيل السيارات.

وزار الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، جناح المعهد، واطلع على المشروعات الثلاثة المبتكرة.

وأكد مدير عام المعهد، الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، أن نظام «التلمذة المهنية» يستغرق عامين، بحيث يكون العام الأول أكاديمياً، يركز على الجانب المعلوماتي والعلمي والمختبري في المؤسسات التعليمية، فيما يكون العام الثاني ميدانياً وعملياً في المؤسسات الصناعية المتخصصة، ما يعني تخريج كفاءات وطنية قادرة على تلبية واجبات العمل.