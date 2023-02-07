«خيرية الفجيرة» تنفذ مشاريع إنسانية بـ 80 مليون درهم في 2023

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية عن تخصيص مبلغ 80 مليون درهم لتنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية خلال العام الجاري بما فيها حزمة المشاريع الرمضانية بكلفة 4.5 ملايين درهم، فيما بلغت كلفة مشاريع الجمعية العام الماضي 73 مليوناً و407 آلاف درهم استفاد منها 443 ألفاً و603 أشخاص في الفجيرة والمناطق التابعة لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد علي الملا، ومدير عام الجمعية، يوسف راشد المرشودي، للإعلان عن إطلاق حزمة من المشاريع لشهر رمضان المبارك تحت شعار «خيركم بركة» بقيمة 4.5 ملايين درهم بدعم من أهل الخير.

وأكد الملا أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1987 وبتوجيهات ومتابعة رئيس مجلس الإدارة، سعيد الرقباني، تنفذ عدداً كبيراً من البرامج والمشاريع الخيرية، لمساعدة الأسر الفقيرة والطلبة، وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل وعلاج المرضى بالإضافة إلى مشروع حفظ النعمة.

وأشار إلى أنه بتضافر جهود أهل الخير، وصل عدد المستفيدين من المساعدات العام الماضي إلى 443 ألفاً و603 مستفيدين بكلفة 73 مليوناً و407 آلاف درهم.

وشكر الملا أصحاب الخير، ومختلف الجهات التي تتجاوب مع الجمعية وتشارك في العمل الخيري وتدعم المشاريع الخيرية التي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الفقراء والمحتاجين والأيتام.

من جانبه، أفاد المرشودي بأن الجمعية استكملت استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة من البرامج والمشاريع الخيرية، تشمل توزيع زكاة المال والمير الرمضاني وإفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد.

ولفت إلى أن مشروع إفطار الصائم ستقيمه الجمعية هذا العام في 150 موقعاً في الفجيرة، مع تفعيل 10 مجالس مجتمعية يقام فيها الإفطار في الفجيرة بالتعاون مع مؤسسة تنمية المناطق، لاستقبال الصائمين وتفعيل الدور المجتمعي لأهل المناطق المجاورة للمجالس، وإعادة إحياء العادات القديمة التي تنم عن الألفة والترابط المجتمعي في الإمارة.

وأضاف أنه سيتم توزيع 300 ألف وجبة بقيمة 4.5 ملايين درهم، متوقعاً أن يستفيد من مشروع إفطار صائم 10 آلاف صائم يومياً بإجمالي 300 ألف شخص على مدار الشهر، وهذا العدد قابل للزيادة، لافتاً إلى أن 30 أسرة منتجة من الأسر المستحقة للمساعدة والمسجلة في الجمعية تشارك في مشروع إفطار صائم وتقدم 75 ألف وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل. وتابع المرشودي أن الجمعية تقوم خلال شهر رمضان بتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية بحسب عدد أفراد وظروف الأسر المحتاجة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروع المير الرمضاني هذا العام 9400 شخص.

ورحب باستقبال مساهمات الخيرين والطيبين من أهل البلد المعطاء والمقيمين على أرضه، فهم خير معين بعد الله عز وجل، من أجل دعم آلاف الأسر والحالات المسجلة لدى الجمعية.

وأشاد بالشركاء والداعمين الذين لم يبخلوا يوماً في دعم حملات جمعية الفجيرة الخيرية ومبادراتها الإنسانية، في مقدمتهم بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي.