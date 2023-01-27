على مكتب المسؤول

«زاجل»

تعمل شركات التوصيل السريع على تسهيل ونقل المستندات الحكومية للمتعاملين على مستوى الدولة، ولها دور كبير في توفير الجهد والوقت، وتعتبر حلقة وصل جيدة بين الجهة الحكومية والمتعاملين، وأبدى متعاملون انزعاجهم من وجود ازدحام داخل المكتب الرئيس لشركة «زاجل» لخدمات الشحن بمنطقة القرهود في دبي، وتأخير في استلام المعاملات، ما يكبد المراجعين الوقت في انتظار الدور، لذا أناشد المسؤولين في شركة «زاجل» لخدمات الشحن النظر في هذا الأمر. شمسة الهاجري

شرطة دبي

يعاني سائقون قيادة بعض مستخدمي الدراجات النارية بسرعات عالية على الطرق الخارجية في إمارة دبي، وبعضهم يسير على الإطار الخلفي فقط بشكل استعراضي، خصوصاً على طريق (دبي - العين)، في ظل أن أجهزة الرادار تضبط اللوحات من الجهة الأمامية، ولوحات أرقام الدراجات النارية تكون من الجهة الخلفية، وهذا الأمر يسمح لبعض الأشخاص بعدم التقيّد بالسلامة المرورية، وقيادة دراجاتهم بسرعة، والتجاوز بين المركبات برعونة تشكل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين، لذا أناشد المسؤولين في شرطة دبي وضع حلول لهذا الأمر. «أبومحمد»

بلديات الدولة

تنشر شركات قطر السيارات إعلانات عشوائية في كل مكان، وبعضهم يضع إعلانات على أعمدة الإنارة، واللافتات الإرشادية، وحاويات القمامة، وعلى واجهات المحال التجارية، وهذا السلوك يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري للمكان، على الرغم من وجود قنوات رسمية لوضع الإعلانات، سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، لذا أناشد المسؤولين في بلديات الدولة إزالة هذه الإعلانات للمحافظة على المظهر العام. «أبوراشد»