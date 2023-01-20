على مكتب المسؤول

شرطة دبي

يعتبر مركز التسوق «آوتلت مول» في دبي من المراكز التجارية الأكثر استقطاباً للمتسوقين، خصوصاً خلال أيام العطل الأسبوعية، ومواسم التخفيضات التي تجذب آلاف الأشخاص، ولكن رصد متسوقون لـ«آوتلت مول» انتشار متسولين في مواقف السيارات في الفترة الأخيرة، ينتظرون المتسوقين ويدعون الفقر والحاجة، ويطلبون مساعدة مالية لشراء علاج، وهذا السلوك غير الحضاري يشوه المنظر العام في ظل وجود جمعيات ومؤسسات خيرية معنية بمساعدة الحالات الإنسانية، عبر ضوابط ومعايير مدروسة، لذا أناشد المسؤولين في إدارة التحريات بشرطة دبي العمل على التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، والتي تعكس انطباعاً غير حقيقي عن المدينة. (أبوسلطان)

بلدية عجمان

يعاني سكان في البنايات التجارية في عجمان توزيع الأوراق والمنشورات الدعائية التي يضعها مندوبو شركات ومطاعم متعددة خلف أبواب المساكن والشقق بشكل يومي وبكميات كبيرة، ما يؤدي إلى تراكم هذه الدعايات، خصوصاً خلال فترة السفر إلى خارج الدولة، ما يشوه المنظر العام.

كما أن هناك شركات تروج لسلعها بطرق خاطئة وتوزع بروشورات أو تضع ملصقات دعائية على أبواب المنازل أو أسفلها، وكانت الجهات المعنية نفذت حملات توعية وتفتيش أسهمت بصورة كبيرة في الحد من ظاهرة الإعلانات العشوائية، لذا أناشد الجهات المعنية توعية الأفراد بالتعاون من أجل القضاء على ظاهرة الإعلانات العشوائية المخالفة، وعدم التجاوب مع المعلنين للحد من هذه الظاهرة العشوائية، كما أناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر وتغليظ العقوبة على أي جهة توزع إعلانات بصورة عشوائية. (أبومحمد)