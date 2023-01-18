على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

لاحظ مستهلكون تفاوت أسعار السلع بشكل كبير ومبالغ فيه، إذ تبالغ المحال الموجودة في محطات بترول على مستوى الدولة في زيادة أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأخرى بشكل كبير، مقارنة بأسعارها في المحال التجارية والبقالات.

لذا نطالب إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالعمل على توحيد أسعار المنتجات والسلع، والسماح بهامش زيادة طفيف في الأسعار للمحال الموجودة في محطات الوقود. (أبوطارق)

شرطة دبي

يعتبر شارع الإمارات من الطرق السريعة ذات المواصفات العالمية، بما يحويه من مسارات تصل إلى ستة مسارات، لكن بعض السائقين المرتادين للشارع في دبي يعانون سلوكيات سائقي الشاحنات المتوسطة والحافلات، الذين يقودون بسرعات عالية على المسارين المخصصين للسيارات الصغيرة، لذا نطالب المسؤولين في شرطة دبي بالنظر في الأمر، وتغليظ المخالفات المرورية على السائقين غير الملتزمين، حرصاً على السلامة العامة. (أبومحمد)

طرق الشارقة

يمثل طريق الشيخ محمد بن زايد شرياناً حيوياً لانسيابية الحركة المرورية الممتدة من بداية إمارة أبوظبي إلى إمارة رأس الخيمة، ولكن يوجد ازدحام مروري بشكل يومي على الطريق عند أصباغ ناشيونال في الشارقة، لذا نناشد هيئة الطرق ومواصلات الشارقة تشديد الرقابة على الطرق الفرعية المؤدية إلى منطقة مويلح، لتخفيف الازدحام الخانق في أوقات الذروة. (أبوعامر)