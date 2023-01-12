«بيت الخير» تنفق 4.5 ملايين درهم على الطلبة المحتاجين

أفادت «بيت الخير» بأنها تستعد لاستئناف برنامجها «تعليم» لدعم الطلبة من أبناء الأسر المواطنة المسجلة والأسر المتعثرة في استكمال تعليم أبنائها وبناتها من المواطنين والمقيمين، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات.

وكان برنامج «تعليم» أنفق حتى نهاية ديسمبر الماضي أكثر من 4.5 ملايين درهم، ذهبت لدعم الطلبة من أبناء الأسر المتعففة والطلبة الذين لم تتمكن أسرهم من الوفاء بالتزاماتهم نحو المدارس الخاصة والجامعات المختلفة، فساعدتهم الجمعية بالقدر الذي يسر استعادتهم لمقاعدهم الدراسية واستئناف تحصيلهم التعليمي.

ويُعد برنامج «تعليم» أحد برامج التكافل المجتمعي، التي تسعى للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي والتعليمي لأبناء الأسر المتعففة والفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، لتمكين أبناء الأسر المواطنة والأقل دخلاً، حتى يحصلوا على شهادة أكاديمية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة، تساعدهم على امتلاك زمام مستقبلهم.

وأكدت أنها تضع الطلبة المحتاجين في مقدمة أهدافها الخيرية منذ بداية عملها، وأنفقت عليهم خلال السنوات العشر الأخيرة ما يزيد على 60 مليون درهم، وطورت لهم العديد من المشروعات التي تساعدهم على استكمال تعليمهم، كما ابتكرت العديد من الموارد التمويلية لتحقيق الاستدامة لهذه المشروعات، مثل تطبيق «ملابس»، الذي يتم رصد أكثر ريعه لدعم التعليم، ومشروع حفظ النعمة الإلكترونية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو الفائضة عن الحاجة، وتوزيعها على الطلبة المحتاجين، أو بيعها بعد استصلاحها، وإنفاق ريعها على التعليم.