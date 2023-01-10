ردّ من شرطة الشارقة

أكدت الشارقة أنها تواصل بذل جهودها لمكافحة ظاهرة التسوّل بخطط أمنية سنوية، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي بأضرار هذه الظاهرة.

جاء ذلك رداً على شكوى نشرت في زاوية «على مكتب المسؤول» في تاريخ 6 من الشهر الجاري بشأن رصد سكان في الشارقة عودة ظاهرة التسول مرة أخرى، وانتشار أفراد عند بحيرة خالد وشارع الملك عبدالعزيز، يحملون وصفات طبية وأوراقاً ويزعمون عدم قدرتهم على مواكبة متطلبات الحياة.

وقالت الشرطة إن لجنة مكافحة التسول نفذت عدداً من الحملات الأمنية خلال العام الماضي، نتج عنها ضبط 1400 متسول، داعية أفراد المجتمع إلى ‏عدم الاستجابة أو التعامل مع المتسولين بمشاعر العطف، والتعاون والمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يرصدونه عبر الرقم 901، أو من خلال خدمة «حارس» المتوافرة في التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae.

بلدية دبي

يعتبر بر الروية منطقة سياحية شتوية لسكان مدينة دبي والمناطق المحيطة بها، وهي تحتوي على طرقات مسفلتة بين الكثبان الرملية لتسهيل مرور السيارات الصغيرة، مما يشجع كثيراً من الأفراد والعوائل على التجمع فيها، خصوصاً في فصل الشتاء وتساقط الأمطار.

لكنها تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية، حتى تكون مقصداً سياحياً مميزاً، خصوصاً في فصل الشتاء، سواء في عمل المطاعم المتنقلة أو إتاحة أنشطة للدراجات النارية، أو مخيمات مؤقتة تخدم المرتادين.

نناشد بلدية دبي استغلال هذه المنطقة في تنظيم فعاليات شتوية صحراوية تناسب روادها. «أبوسيف»