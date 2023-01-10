تواصل فعاليات مسابقة «الشيخة هند للقرآن» بمشاركة 8 متسابقين

تواصلت فعاليات اليوم الثالث على التوالي لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في الدورة «23»، بمشاركة ثمانية متسابقين أمام لجنة تحكيم الذكور بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتسع متسابقات أمام لجنة الإناث بجمعية النهضة النسائية، بحضور رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحة وأعضاء اللجنة المنظمة وأولياء الأمور مرافقي المتسابقين.

وتسابق في الحفظ أمام لجنة تحكيم الذكور مرشحو دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للمراكز الخاصة كل من عبدالرحمن صالح أحمد بالفرع الأول، عمر محمد شوقي بالفرع الأول، عبدالرحمن زكي الشريف بالثاني من البداية، سيف عمر الحسام بالثالث من النهاية، حميدالله سروري الثالث من النهاية، مروان أحمد المرزوقي بالسادس من النهاية، محمد أحمد يوسف عبدالخالق بالخامس من النهاية، وسعود خالد عبيد بالرابع من النهاية.

كما شارك أمام لجنة تحكيم الإناث مرشحات مؤسسة القرآن والسنة كل من عائشة محمد قاسم بالفرع الأول، شمسة راشد صويلح الشامسي بالفرع الأول، مريم مهدي البلوشي بالثاني من النهاية، لؤة حسام شبلي بالثاني من النهاية، آسية شهزاد علي بالخامس من النهاية، إيمان خالد عابدين بالثالث من النهاية، مجد عبدالصمد الحمادي بالثالث من النهاية، ومرشحة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف سلامة محمد العوضي بالرابع من النهاية، وعائشة إبراهيم جاسم بالرابع من النهاية مرشحة القرآن الكريم والسنة. وفي ختام فعاليات اليوم الثالث تم تقديم جوائز نقدية من اللجنة المنظمة بالسحب عليها هدية إلى جمهور الحضور.