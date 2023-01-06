على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

تشدد الجهات المعنية على ضرورة تكاتف المجتمع لمواجهة ظاهرة التسول الدخيلة على المجتمع، والعمل على وضع الحلول المناسبة للحد منها، ومن هذا المنطلق نفذت الجهات المعنية في الدولة حملات توعية عدة لرفع سقف الوعي المجتمعي حيال هذه الأفعال التي تحولت إلى مهنة تعرض الأمن الاجتماعي للخطر.

ورصد سكان في الشارقة عودة ظاهرة التسول مرة أخرى، وانتشار أفراد عند بحيرة خالد وشارع الملك عبدالعزيز، يحملون وصفات طبية وأوراقاً ويزعمون عدم قدرتهم على مواكبة متطلبات الحياة، الأمر الذي يشوّه المظهر الحضاري للمدينة، على الرغم من وجود جمعيات ومؤسسات خيرية تقدم المساعدات عبر قنوات رسمية.

لذا أطالب المسؤولين في شرطة الشارقة بالنظر في الأمر والعمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية غير الحضارية، وزيادة وعي الأفراد بتوجيه صدقاتهم إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة، وزيادة الحملات لضبط الأفراد الذين يتخذون من التسول مهنة لجمع الأموال. أبومحمد

شرطة أبوظبي

يعاني سكان في منطقة الشامخة بأبوظبي، سلوكيات سلبية من قبل بعض الشباب الذين يؤدون حركات استعراضية بمركباتهم في ساعات متأخرة من الليل على بعض الطرق في المنطقة، وهذا الأمر يتكرّر في أيام الإجازات الأسبوعية والعطلات، وبعض الشباب يقودون المركبات على إطارين فقط ما يُشكل خطورة على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، لذا نطالب المسؤولين في شرطة أبوظبي بزيادة جرعات التوعية بخطورة هذه السلوكيات، وتخصيص دوريات مرورية تجوب المنطقة ليلاً، خصوصاً في نهاية الأسبوع للحد من هذه الظاهرة. أبوعبيد