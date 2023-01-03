«أوقاف دبي» تتيح تسجيل وصايا المواطنين والمقيمين

أكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع أن القانون الجديد للمؤسسة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تضمّن العديد من المزايا للمواطنين من الإمارات كافة، وللمقيمين والجاليات من جميع الطوائف، ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لإدارتها واستثمارها لمصلحة الورثة أو القصّر، ومن في حكمهم، فقد قرر القانون إنشاء «سجل الوصايا» لدى «أوقاف دبي» لتقيد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

وقال المطوع إن أحكام قانون المؤسسة الجديد حددت التزامات المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها وحصر الوصايا في دبي وتصنيفها وتوصيفها وقيدها في سجل الوصايا، وتشجيع القادرين على إنشاء الوصايا لمختلف أوجه البر والخير ودعم المبادرات والمشروعات المجتمعية والإنسانية، وتسجيل الأموال الموصى بها على عموم الخير لدى الجهات الحكومية المختصة في دبي وفقاً للتشريعات السارية، فضلاً عن إدارة وتنفيذ الوصايا الموجهة لعموم الخير التي لم يعين فيها وصي، إضافة إلى تولي المؤسسة مهمة الرقابة والإشراف وتقديم النصح والمشورة لمن يتولى تنفيذ الوصية في حال تم تعيينه.

وبين المطوع أن إضافة إدارة أموال الوصايا إلى مهام المؤسسة تشكل إضافة نوعية، مهمة تتمثل في تنفيذ الوصايا والإشراف عليها وفق أفضل الممارسات، وتضمن الإدارة الأمثل لها من المؤسسة، أو الموصى له، بما لا يخالف إرادة الموصي، خصوصاً أن التنفيذ يكون بعد موته حيث لا سلطان ولا إرادة له لتصحيح أي خطأ أو انحراف.

وأضاف المطوع أن سجل الوصايا يشمل شرائح المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الديانات داخل دبي، وفق الأحكام والتشريعات السارية في الإمارة.

كما أنه يمنحهم فرصة وضع أموالهم واستثمارها في جهة حكومية أمينة على حقوق أولادهم القصّر والبالغين.