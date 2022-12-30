«بيت الخير» تنظم رحلة عمرة للأيتام المتميزين

أفادت جمعية بيت الخير بأن 19 طالباً من الأيتام المتميزين المسجلين في الجمعية استمتعوا خلال عطلة منتصف العام الدراسي برحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة، بصحبة 10 موظفين مشرفين، لحفظ أمن وسلامة الطلبة، وذلك برعاية كريمة من من ديوان حاكم دبي، وتضمنت الرحلة زيارة المدينة المنورة، ثم التحرك لأداء العمرة في مكة المكرمة، وهي رحلة العمرة الثانية التي نظمتها الجمعية هذا العام، حيث تمت الرحلة الأولى بدعم من شركة ديار للتطوير العقاري التي أسهمت أيضاً في دعم الرحلة الثانية.

وأوضحت أن عام 2022 شهد اهتماماً لافتاً بالأيتام التي ترعاهم، وعددهم 1226 يتيماً ويتيمة مواطنين، حيث تدير شؤونهم شعبة كفالة ورعاية الأيتام التي تنسق مع أسرهم وكفلائهم، وتهتم بشؤونهم المختلفة سواء في المنزل أو المدرسة، كما تقوم بإدارة جميع النشاطات الخاصة بهم بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن رحلات العمرة تأتي ضمن مشروع «إسعاد الأيتام» الذي ينفق سنوياً نحو مليون درهم، لتضاف إلى الدعم النقدي والغذائي الذي تقدمه الجمعية لأسر الأيتام بشكل شهري، والذي تزيد قيمته عن تسعة ملايين درهم سنوياً.

وأكدت الجمعية أنها تهتم بتنظيم فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأيتام بهدف إسعادهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعميق انتمائهم لوطنهم ومجتمعهم، لافتة إلى أنها كرمت خلال العام الجاري الأيتام المتفوقين، وعددهم 19 يتيماً، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كما تمّ تنظيم رحلات ترفيهية لأعداد من الأيتام إلى متاحف دبي، وفي مقدمتها متحف المستقبل، وهو متحف علمي يُشكل أحدث الروائع المعمارية في دبي، كما تم تنظيم رحلة لعدد آخر من الأيتام إلى برواز دبي السياحي، وغيرها من الفعاليات والنشاطات المفيدة.