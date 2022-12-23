على مكتب المسؤول

وزارة التغير المناخي والبيئة

تشجع الدولة المزارعين على إنتاج الخضراوات والفواكه العضوية الخالية من بقايا المبيدات، وهذه المنتجات توفر قيمة غذائية أعلى وتسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتبقي الجسم خالياً من السموم المتراكمة، كما أنها تخلو من الهرمونات أو بقايا المبيدات الحشرية.

ورصد سكان في الدولة ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه وغيرها من المنتجات العضوية بشكل كبير ومبالغ فيه داخل أسواق الدولة، بزعم الكلفة الباهظة لاستيراد المزروعات العضوية، لذا نطالب المسؤولين في وزارة التغير المناخي والبيئة بالعمل على السيطرة على أسعار هذه المنتجات من خلال تشجيع أصحاب المزارع لزيادة إنتاج الخضراوات العضوية على مستوى الدولة، لمنافسة المنتجات المستوردة في الأسواق. (أبومحمد)

شرطة المدام

تعتبر المناطق التجارية في المدام من المناطق التي تشهد إقبالاً وازدحاماً بشكل يومي، وبعض المتسوقين يتركون أطفالهم يلهون بالدرّاجات الهوائية على الطرق القريبة من المحال التجارية، لحين الانتهاء من التسوق، وأحياناً يسير الأطفال بدرّاجاتهم عكس اتجاه السير، وهذا الأمر يُشكل خطراً على حياتهم ويربك السائقين.

وأناشد المسؤولين في شرطة المدام بعمل حملات توعية للأهالي بعدم ترك الأطفال يلهون بدراجاتهم على الطرق، ووضع لوحات إرشادية على المناطق الممنوع فيها استخدام الدراجات الهوائية حرصاً على السلامة العامة، والحد من حوادث الدهس. (أبوعلي)