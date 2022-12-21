على مكتب المسؤول

بلدية العين

يعتبر متنزه مبزرة الخضراء في مدينة العين من الأماكن السياحية المميزة على مستوى الدولة، لما يحويه من مرافق ذات طبيعة خاصة، جعلته متنفساً للعائلات من كل مكان، ولكن سلوكيات سلبية من قبل بعض الزوار تشوه المنظر، خصوصاً إلقاء الأكياس البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية على المساحات الخضراء، على الرغم من وجود حاويات مخصصة لجمع النفايات في مختلف أنحاء المتنزه، الأمر الذي يجعل عمال النظافة يبذلون جهداً مضاعفاً في جمع النفايات.

ويجب على الزوار وأفراد المجتمع التكاتف مع الجهات المعنية في المحافظة على نظافة المكان بعد الانتهاء من الجلوس في الأماكن السياحية، لذا أقترح على المسؤولين في بلدية مدينة العين زيادة اللافتات الإرشادية التي تحذر من إلقاء المخلفات على الأرض، وتخصيص موظف يخالف من يتعمد ترك أي قمامة على المساحات الخضراء دون وضعها في حاويات القمامة. (أبوفيصل)

«طرق» وشرطة الشارقة

يعاني شارع الشيخ خليفة بن زايد مقابل جامعة القاسمية في الشارقة، قيام بعض الأفراد من دول مختلفة، الذين لا يتقيدون باللوائح المرورية، بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، على الرغم من وجود سياج في وسط الطريق لمنع العبور العشوائي، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتباك بعض السائقين ويشكل خطراً على حياتهم ومرتادي الطريق، لذا أناشد المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وشرطة الشارقة النظر في هذا الأمر، ووضع حلول لهذه التصرفات غير القانونية، حرصاً على السلامة العامة، وذلك من خلال زيادة الحملات التثقيفية لزيادة وعي المشاة بخطورة عبور الطريق بشكل عشوائي للحدّ من حوادث الدهس. (أبوسالم)