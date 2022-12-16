على مكتب المسؤول

شرطة دبي

ظاهرة التسول بدأت تظهر من جديد في بعض مناطق إمارة دبي، إذ رصد سكان في الفترة الأخيرة وجود أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية يتظاهرون بالحاجة، ويتوجهون إلى المناطق التجارية، وقرب مراكز التسوق، وأمام أبواب المساجد، أو في الأسواق والطرق، ويستعطفون الناس للحصول على منافع مالية بقصص وهمية.

على الرغم من أن الشرطة حذرت كثيراً من ظاهرة التسول، وطالبت المحسنين وأهل الخير بعدم منح الأموال إلى الأشخاص الذين يتخذون من التسول مصدراً لتحقيق الأرباح.

ودعت الشرطة إلى عدم الاستجابة لأساليبهم الاحتيالية المضللة، ومآربهم غير المشروعة، التي يجنون من ورائها ثروات كبيرة، على الرغم من وجود جمعيات خيرية رسمية ومعتمدة معنية بمساعدة المحتاجين، لذا نناشد إدارة التحريات في شرطة دبي زيادة حملات التثقيف، لتعزيز الوعي لدى الأفراد بخطر الاستجابة لحيل المتسولين.] (أبوسالم)

بلدية عجمان

قدم سكان في إمارة عجمان الشكر إلى بلدية عجمان على التحسينات التي نفذتها أخيراً بشأن تأهيل وصيانة الطرق في المدينة، بهدف تحسين البنية التحتية، وتحسين الطرق، لافتين إلى أن بعض السائقين على طريق شارع الاتحاد يعانون وجود تحويلات على الطريق منذ نحو أربعة أشهر، وقيام المشاة بالسير على أكتاف التحويلات المصنوعة من الخرسانة للوصول إلى فتحات عبر هذه التحويلات، خصوصاً عند التحويلات القريبة من المساكن، وهذا الأمر يسبب ارتباكاً كبيراً للسائقين، نتيجة الخوف من التسبب في حوادث دهس جراء تصرفات بعض المشاة غير المسؤولة، لذا أناشد المسؤولين في بلدية عجمان تخصيص مسارات خاصة للمشاة في الأماكن الحيوية من أجل السلامة العامة، ومنع وقوع حوادث دهس. (أبوحميد)