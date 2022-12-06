شرطة دبي تنظم ملتقى التطوع المجتمعي

تزامناً مع اليوم الدولي للمتطوعين، نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي ملتقى التطوع المجتمعي، بنادي ضباط الشرطة، بهدف التبادل المعرفي في هذا المجال، وتحفيز وتكريم المتطوعين والفرق المتميزة، واستعراض قصص النجاح والتجارب، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك.

وشهد الملتقى مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، والشركاء من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الشارقة للتطوع، ومنصة إمارات، والمتطوعون من داخل شرطة دبي ومن المجتمع من مختلف الجنسيات.

وأكد المنصوري أن الملتقى يعد أحد أوجه اهتمام شرطة دبي بالتطوع والمتطوعين، حيث يعد ملتقى للاحتفاء بالمتطوعين، تقديراً لدورهم في المجتمع.

وشهد الملتقى تكريم المتطوعين من خارج شرطة دبي والمشاركين في مختلف الفرص التطوعية، والشركاء، والمتطوعين الثلاثة الأوائل على مستوى شرطة دبي، وهم: العريف نواف جبر من مركز شرطة بر دبي، والعريف أول محمد القاضي من إدارة العمليات، والعريف محمد محسن من أمن المطارات، كما تم تكريم عدد من الفرق التطوعية.